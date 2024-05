Più di 100 milioni | rivelazione a sorpresa sul futuro societario - avete saputo?

(Di sabato 11 maggio 2024) Sono mesi di riflessione per il, De Laurentiis ci pensa: l’indiscrezione del quotidiano è sorprendente, tutti i dettagli La stagione del Napoli ha lasciato tutti scontenti: tifosi, che non vedono l’ora che finisca il tremendo campionato, la squadra, oramai del tutto svalutata e sfiduciata e infine società. Non a caso De Laurentiis sta preparando una rivoluzione totale per la prossima stagione, con nuove figure dirigenziali come il ds Manna, che presumibilmente prenderà il posto di Meluso e un nuovo allenatore, con Conte in cima alla lista dei desideri del patron azzurro. Un’annata storta per i De Laurentiis, che anche con il Bari stanno riscontrando più di qualche problema. La squadra pugliese ha conquistato l’accesso ai play-out all’ultima giornata grazie alla vittoria contro il Brescia. Al termine della giornata precedente il Bari ...

Graziani non ha dubbi sull’Inter, sia per quanto riguarda le questioni di campo che quelle legate al futuro societario . Solo un ipotetico dispiacere. Solo UNA PREOCCUPAZIONE ? Intervenuto su Radio Sportiva, durante il format ‘Processo di Sportiva‘, ...

Milan, Conceiçao dribbla le voci sul futuro: "Non mi sento legato alla posizione, ma non è il momento dei bilanci col Porto" - Milan, Conceiçao dribbla le voci sul futuro: "Non mi sento legato alla posizione, ma non è il momento dei bilanci col Porto" - L'allenatore del Porto è uno dei candidati alla panchina del Milan: "In queste sette anni ho rinnovato tre volte, il lavoro svolto è ...

Inter nei guai per colpa di Oaktree, senza accordo Lautaro non può rinnovare - Inter nei guai per colpa di Oaktree, senza accordo Lautaro non può rinnovare - Lautaro Martinez chiede più soldi, ma l’Inter non può darglieli al momento perché frenata da Oaktree: cosa succede e quali sono gli scenari ...

Il futuro della Fermana. Due cordate alla porta - Il futuro della Fermana. Due cordate alla porta - La prima cordata in questione sarebbe formata anche da Eddy Rastelli, sponsor di manica dei gialloblù nell’ultimo mese di campionato, e Vinicio Scheggia, ex socio e amministratore unico della Fermana.