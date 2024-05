Autotrasporti - in Italia chiuse 21mila aziende in dieci anni In Italia mancano 400mila autisti

(Di sabato 11 maggio 2024) In un decennio, 21.248di autotrasporto hanno chiuso. Tra il 2013 e il 2023, il numero complessivo di imprese è sceso del 20,8%, passando da 101.935 a 80.687, secondo i dati di Infocamere. Tuttavia, si osserva una forte tendenza verso strutture societarie più consolidate, anche grazie a fusioni e acquisizioni. Questa è una delle conclusioni della nuova edizione dei “100 numeri per comprendere l’autotrasporto – Analisi completa della sostenibilità”, pubblicata da Federservice (Gruppo Federtrasporti) e curata dalla redazione di Uomini e Trasporti. Il rapporto è stato presentato oggi in occasione del Transpotec a Milano. Meno dell’1% dellegestisce il 30% dei mezzi Nel corso degli ultimi 10, le società di capitali sono quasi raddoppiate (+46,3%), rappresentando attualmente il 32% del totale con 26.458 entità. Esse ...

(Adnkronos) – "Fondamentale è affrontare il passaggio generazionale e farlo per tempo, condividendo i valori non solo tra i membri della famiglia ma anche in tutti i settori. E che sia chiara la governance e chi fa cosa, sia all'interno che nei ...

