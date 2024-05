Calcio | Nicola avvisa Lazio Empoli convinto e senza paura all' Olimpico

È rottura totale tra Luis Alberto e la Lazio : Tudor lo ha lasciato fuori d alla lista dei convoca ti in vista della partita contro l'Empoli per scelta tecnica .Continua a leggere

Lazio Empoli, ecco l’ultimo reportage per quanto concerne l’allenamento dei biancocelesti in vista della gara Ormai ci siamo domani la Lazio torna in campo per la gara interna di campionato contro l’Empoli, fondamentale per la corsa europea ...