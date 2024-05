Da qui te ne devi andare | Conte al corteo anti-Toti? Finisce malissimo | Video

(Di sabato 11 maggio 2024) Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, è arrivato a Genova per partecipare aldei comitati liguri contro "le opere calate dall'alto". L'ex premier, che non ha voluto concedere interviste, si è mantenuto a distanza in coda alma nonostante questo è statostato da alcuni manifestdei collettivi portuali e studenteschi che lo accusavano di fare propaganda: "Fuoridal" e "Vai alotrove a fare propaganda,noi quinon ti vogliamo,fuori da questo corte immediatamente". Sono stati lanciati fumogeni. Prima, però, strette di mano e selfie con sostenitori, parlamentari e candidati. Anche gli organizzatori avevano respinto "ogni tentativo di strumentalizzazione ...

