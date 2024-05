Violenza contro le donne - il Consiglio europeo vara la prima direttiva | mutilazioni genitali e stalking online sono reato

Il Parlamento europeo approva la direttiva per contrastare la violenza contro le donne : un passo storico per la tutela dei diritti Un giorno importante nella lotta alla violenza contro le donne : il Parlamento europeo ha dato il via libera alla ...

Strasburgo, 24 apr. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha approvato in via definitiva oggi a Strasburgo, on 522 voti a favore, 27 contrari e 72 astensioni, la prima direttiva dell’Ue sulla lotta alla violenza contro le donne e alla ...