Manchester United-Arsenal - Premier League | probabili formazion - pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 11 maggio 2024)è una partita valida per la trentasettesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,i,. Quando l’scenderà in campo a Old Trafford per affrontare ilsarà già a conoscenza del risultato della sfida tra Fulham eCity. Non necessariamente un vantaggio per i Gunners, costretti a vincere tutte e due le partite rimaste (Maned Everton) e sperare che la squadra di Pep Guardiola inciampi. I Cityzens sono attualmente dietro in classifica ma ad una sola incollatura dai londinesi e soprattutto devono ancora recuperare il match con il ...