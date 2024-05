Celta de Vigo – Atlético de Madrid da LaLiga EA Sports | programma e dove guardarlo in TV

Nell’ultima gara giocata, il Celta è incappato in una sconfitta brutta e pesante in casa dell’Alaves ma per sua fortuna il Cadice, terz’ultimo, ha rosicchiato solo un punto ai galiziani: la squadra di Giraldez ha un margine di cinque punti di ...

Si è concluso il sabato calcistico in Liga , in scena la 34esima giornata con cinque match. In quello delle 14, il Betis ha battuto 2-0 l’Osasuna che ha finito il match in dieci uomini. Decisive le reti dell’ex Leicester, Ayoze Perez, e Pablo ...

Real Madrid, l’eroe Joselu: il Benzema 2 che ha numeri super - Real Madrid, l’eroe Joselu: il Benzema 2 che ha numeri super - A uno che di cognome fa Mato, che in spagnolo significa “uccido”, prima o poi doveva capitare una notte del genere. Joselu (José Luis Mato) se la ricorderà per tutta la vita la doppietta al Bayern Mon ...

La Bolletta calcio estero: weekend tra retrocessioni e qualificazioni, quota 12 - La Bolletta calcio estero: weekend tra retrocessioni e qualificazioni, quota 12 - La schedina dedicata ai match più interessanti del weekend per i campionati esteri di Bundesliga, Premier League, League1 e Liga spagnola.

Joselu l'eroe della Champions: da tifoso a trascinatore. E nel 2012 chiedeva link per vedere la partita del Real Madrid - Joselu l'eroe della Champions: da tifoso a trascinatore. E nel 2012 chiedeva link per vedere la partita del Real Madrid - Immagina di perdere uno a zero a dieci minuti dalla fine in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, di togliere Rodrygo, uno che in stagione ha trascinato molto spesso, e di ...