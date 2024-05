MotoGP GP Francia - Bagnaia | La moto si comportava in modo strano

(Di sabato 11 maggio 2024) Francescosi è ritirato dalla gara sprint del Gran Premio didopo appena quattro giri e ai microfoni di Sky Sport ha spiegato quanto successo: “Dopo la scivolata nelle qualifiche siamo dovuti passare alla seconda. Ma c’era qualcosa che non funzionava già nel giro di ricognizione, nei primi due giri ho notato qualcosa di. Ha inficiato non solo la partenza ma tutto il resto, non potevo fare altre cose, siin. Analizzeremo i dati e proveremo a capire. Non posso entrare nei dettagli“. Aggiunge poi: “I meccanici stanno facendo un ottimo lavoro, l’unica cosa che abbiamo fatto subito è stato vedere i dati, difficile per loro capire da cosa può essere stato causato il problema. Anche perché la secondaè ...

