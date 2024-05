(Di sabato 11 maggio 2024) Grosseto, 11 maggio 2024 – In, l’otto e il nove giugno, si vota anche in 14 comuni, 10 di questi sono piccoli comuni. Dall’Isola del Giglio all’Amiata, passando per i comuni collinari, eccoe le rispettive. In otto comuni su 10 i sindaci uscenti si ripresentano nella maggior parte dei casi per il terzo mandato. Sull’Amiata sono 4 i comuni che andranno al voto: Castel del Piano Lista civica di Centrosinistra “Cinzia Pieraccini” Arianna Arezzini, Federico Badini, Ludovico Bartolommei, Silvano Bartolomei, Antonino De Pasquale, Arianna Fiori, Franco Giannetti, Cristina Manzi, Luca Saladini, Annalisa Ulivieri e Roberto Zamperini. Lista civica di centrodestra “Michele Bartalini” ,...

Elezioni comunali in Maremma: candidati a sindaco e liste, tutti i nomi - Elezioni comunali in maremma: candidati a sindaco e liste, tutti i nomi - Grosseto, 11 maggio 2024 – In maremma, l’otto e il nove giugno, si vota anche in 14 comuni, 10 di questi sono piccoli comuni. Dall’Isola del Giglio all’Amiata, passando per i comuni collinari, ecco tu ...

A Marina di Grosseto oggi e domani. C’è il ‘Triathlon Elegance. Terre di Maremma’ - A Marina di Grosseto oggi e domani. C’è il ‘Triathlon Elegance. Terre di maremma’ - Marina di Grosseto si prepara per l'ottava edizione del "Triathlon Elegance Terre di maremma", con tre gare in programma tra oggi e domani: distanze Sprint, Olimpico e giovanile. L'evento, organizzato ...

La Maremma al voto. Domani a mezzogiorno termine ultimo per presentare le liste - La maremma al voto. Domani a mezzogiorno termine ultimo per presentare le liste - Sabato 8 e domenica 9 giugno, oltre che per il Parlamento europeo si voterà per eleggere il primo cittadino in 14 comuni della provincia di Grosseto. Solo per Follonica è previsto un eventuale ballott ...