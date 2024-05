Esame play off per la Casertana - Cangelosi | Attenzione alt - vietato sbagliare Pinto esaurito

(Di sabato 11 maggio 2024) Caserta (Alfredo Stella).sold out questa sera per il debutto dei Falchetti neioff. Saltato il primo turno perché quarta qualificata, alla 20.30 dovrà affrontare il Cerignola che, nella prima gara ad eliminazione diretta, ha rispedito a casa il Giugliano. Due risultati utili su tre per Curcio e compagni che dovranno comunque tenere alta l’e non cullarsi sugli allori. Lo sa bene misterche nell’incontro prematch con la stampa ha sottolineato: “Non ci sono gare scontate – ha esordito – anche se negli altri gironi qualche risultato più rotondo c’è stato. Nel complesso sono state tutto partite equilibrate”. Equilibrio che di sicuro anche stasera la farà da padrone: “Ci sarà bisogno di– ha continuato – perché sarà un match da dentro o fuori. Dobbiamo gestire la ...

