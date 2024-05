Il finale di stagione della Serie A 2023-2024 è sicuramente più avvincente in coda che in vetta. La corsa, praticamente solitaria dell’ Inter , soprattutto da gennaio in poi, ha regalato ben pochi sussulti visto il gap con le rivali. Nelle zone meno ...

Genoa – Sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Genoa – sassuolo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Genoa - sassuolo di Domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie A ...

Calcio: Ballardini "Col Genoa serve un Sassuolo lucido e con personalità" - Calcio: Ballardini "Col Genoa serve un sassuolo lucido e con personalità" - 'Preso sberle forti con Lecce e Fiorentina, ma contro l'inter grande reazione' sassuolo (ITALPRESS) - Il colpo grosso con l'inter e il ko di ieri ...

L’Inter torna dalla mega festa scudetto. Inzaghi fa il pieno di buone notizie - L’inter torna dalla mega festa scudetto. Inzaghi fa il pieno di buone notizie - Dopo la sconfitta col sassuolo, l'inter reagisce nel migliore dei modi e batte 5-0 il Frosinone. Torna al gol anche Lautaro ...