Nadal salutato da una folla oceanica di tifosi dopo l’ultima partita a Roma | lui risponde in italiano

Il ritorno a Roma di Rafa Nadal è stato splendido. Perché il tennista spagnolo ha esordito agli Internazionali d'Italia vince ndo in tre set con Bergs e nel set decisivo ha preso il largo dopo aver vinto un punto in modo clamoroso.Continua a leggere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 Si arrende lottando Lucrezia Stefanini a Linda Noskova (29). Adesso Rafa el Nadal contro Zizou Bergs e poi Arnaldi-Machac !!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° ...

“Roland Garros? Vorrei avere una visione chiara di ciò che accadrà, ma oggi non ce l’ho. Deciderò dopo Roma”. Lo ha detto in conferenza stampa Rafa Nadal dopo la sconfitta per 7-5 6-4 contro Jiri Lehecka alle porte dei quarti di finale del Masters ...