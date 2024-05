Mattarella Mondo ha bisogno di pace - politica può arginare conflitti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 11 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ilhadi. E laè sempre il frutto anzitutto di una scelta personale, che si riversa nella vita sociale e si rinnova nel tempo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’incontro con una delegazione del World Meeting on Human Fraternity.“Nell’articolo 11 della Costituzione italiana si legge che «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» – ha aggiunto il capo dello Stato -. La Carta delle Nazioni Unite, nel suo preambolo, qualche anno prima aveva già sottolineato come i popoli fossero decisi «a salvare le future generazioni dal flagello della guerra»; aveva anche riaffermato – quella Carta – « la fede nei diritti ...