Migranti | Zaratti - ' proposte Molteni per non ammettere fallimento Governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Il sottosegretarioimmagina un'Italia piena di strutture detentive per. Una prospettiva aberrante. Non ha il coraggio di dire che non funzionano le politiche di rimpatrio, che non funzionano gli accordi che Giorgia Meloni va a fare in giro per il Mediterraneo stringendo la mano a personaggi poco raccomandabili, non funziona neanche la brutale trovata di occupare un pezzo di Albania e costruire lì i lager per uomini in fuga dalla disperazione. La destra non ammette insomma il proprio”. Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto, dopo le affermazioni del sottosegretario all'Interno Nicola, esponente della Lega.