E-Prix Berlino 2024 - Gara 1 Formula E | Cassidy emerge vincitore

(Di sabato 11 maggio 2024) Sornione, in penombra perfettamente mimetizzato nel sottobosco dell’asfalto, ma pronto a balzare sulle prede in un attimo fiutando un loro momento di disattenzione o debolezza. Il nome della vettura vincitrice della1 dell’E-è tutto un programma. Dopo aver vissuto in un piccolo, controllato, anonimato, infatti, la Jaguar ha piazzato la zampata vincente lasciando al palo tutti gli avversari divenuti perfetti “erbivori” del carnivoro elettrico. La vittoria è andata a Nick, bravo arein questo primo round teutonico al termine di una corsa forgiata dai colpi di scena. Il pilota oceanico si è messo alle spalle un ottimo Jean-Eric Vergne che ha confermato il grande feeling di DS Penske con questo tracciato, mentre al terzo ...