Zip-line - Ghizlane Moutahir morta per i traumi della cadut - non per un infarto

(Di sabato 11 maggio 2024), 41 anni, è deceduta a causa deiriportati nellaa e non per uncome inizialmente ipotizzato. La turista, originaria del Marocco e residente a Sant’Angelo Lodigiano, stava attraversando una zip-a Bema, in Valtellina (Sondrio), domenica scorsa, quando è precipitata per 30 metri. L’incidente è avvenuto mentre si avvicinava alla stazione di arrivo. Il procuratore di Sondrio, Piero Basilone, ha chiarito che, secondo il medico legale Luca Tajana, non ci sono segni di un malore che possa aver causato l’primaa. “È possibile formulare cautamente alcune valutazioni, per la nettezza dei primi risultati macroscopici”, ha dichiarato Basilone. Gli esami autoptici hanno rivelato ...

