Chi è il prossimo avversario di Stefano Napolitano a Roma? Un top-30 giustiziato da Cobolli a Madrid

(Di sabato 11 maggio 2024)ha sconfitto il cinese Shang Huncheng in tre set e si è così qualificato al terzo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano si è fatto sorprendere nella prima frazione, ma ha poi dominato le due successive surclassando l’asiatico e proseguendo così la propria avventura sulla terra rossa della capitale. Il 29enne piemontese si è così guadagnato il diritto di sfidare il cileno Nicolas Jarry, oggi giustiziere di Matteo Arnaldi, per meritarsi il passaggio agli ottavi di finale e un annunciato incrocio con il russo Andrey Rublev. Nicolas Jarry, testa di serie numero 1 del tabellone, ha esordito proprio oggi contro il nostro portacolori, a cui ha tra l’altro annullato quattro set-point consecutivi nel tie-break del secondo parziale. Jarry era stato battuto da Flavioall’esordio a ...

