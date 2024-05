Punti MARCA alla 35^ giornata della Liga

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 11 maggio 2024) 2024-05-11 16:24:44 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli., massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: EIn questa notizia ti serviamo tutti isu un piatto in un solo sguardo. Partita dopo partita potrete consultare le note dei cronisti che saranno di vitale importanza il MARCHIO Movistar Fantasy. I giocatori, come al solito, vengono valutati da 0 a 4 stelle. Completiamo l’informazione con il Fantasy MVP di ciascuna delle partite. Poiché ipossono variare a seconda del sistema di punteggio scelto, Prendiamo come riferimento quelli dei Top BRAND per tutte le novità. ALAVS 2-2 GIRONA Al 98? Guridi pareggia e firma la doppietta e aggiungi 18Fantasia (ne ha 40 in quattro giorni e vale 22,6 milioni). Eric García ha chiuso ...