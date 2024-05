I convocati di Calzona per Napoli-Braga | due recuperi

Il Napoli ha preparato il match in Friuli contro l’Udinese in programma domani alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha lavorato sul campo 2 ...

Napoli-Bologna alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. I convocati di Calzona . I convocati per Napoli-Bologna Portierei: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex. Difensori: D’Avino Luigi, Di Lorenzo Giovanni, Juan ...

Pubblicata dal Napoli la lista dei Convocati per l’imminente gara contro il Bologna , due recuperi importanti per Calzona : i dettgali Questa sera gli azzurri scenderanno in campo al Maradona per affrontare la sorpresa del campionato Bologna . La ...

Napoli-Bologna, i convocati di Calzona: un solo assente per gli azzurri - Napoli-Bologna, i convocati di calzona: un solo assente per gli azzurri - Napoli-Bologna sarà uno dei match della 36esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio in programma sabato 11 maggio alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando… Leggi ...

Lazio, Roma, Napoli e Camila Giorgi: le ultimissime - Lazio, Roma, Napoli e Camila Giorgi: le ultimissime - Luis Alberto non convocato per l'Empoli. Dybala torna disponibile. Alle 18.00 gli azzurri affrontano il Bologna. La tennista maceratese potrebbe avere problemi col fisco ...

LAZIO - Tudor esclude Luis Alberto dai convocati per il match contro l'Empoli - LAZIO - Tudor esclude Luis Alberto dai convocati per il match contro l'Empoli - Luis Alberto non prenderà parte al match tra Lazio e Empoli. Lo spagnolo non è stato convocato da Igor Tudor per scelta tecnica: una decisione che sta facendo già discutere.Ecco la lista completa:Port ...