L’Inter aspetta Taremi Il Porto chiede di rispettare il giocatore

(Di sabato 11 maggio 2024) Mehdia breve diventerà un nuovo calciatore del. Inzaghi pensa già a come sistemarlo in campo con l’addio di due attaccanti. FUTURO – Mehdiè sempre più vicino a diventare un calciatore del. L’attaccante delsta giocando le ultime partire ingallo prima di diventare a tutti gli effetti un nuovonerazzurro. L’iraniano arriverà a Milano a parametro zero dopo l’accordo che in inverno aveva trovato con Beppe Marotta e Piero Ausilio. Adesso però restano da archiviare le ultime gare con i biancoblù per poi legarsi definitivamente ala partire dal primo luglio. Per Simone Inzaghi ci sarà dunque un nuovo attaccante. Con Alexis Sanchez che andrà via e con il rientro di Joaquin Correa, il tecnico ...