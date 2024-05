Mondiale per Club - la Fifa TUONA | Si far - nessun dubbio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 11 maggio 2024) Laha risposto a tutte le critiche ricevute per ilper, che verrà disputato nell’estate del 2025 Fifpro e Wla, sindacatogiocatori e associazionedelle leghe, avevano chiesto sia rinvio che riprogrammazione delper. Lanon ne ha voluto sapere e ha risposto per le righe, come