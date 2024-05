MotoGp Francia - Martin domina la Sprint | ritiro per Bagnaia

MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Martin: “Penso di essere forte anche per la gara lunga” - MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, martin: “Penso di essere forte anche per la gara lunga” - MotoGP GP francia Le Mans Ducati Pramac Team – Jorge martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024 disputato sul circuito Bugatti di Le Mans. Il #89 ...

MotoGp: Martin si conferma uomo Sprint anche a Le Mans. Out Bagnaia - MotoGp: martin si conferma uomo Sprint anche a Le Mans. Out Bagnaia - Il pilota Pramac si conferma il dominatore delle Sprint e vince anche in francia davanti a Marc Marquez e Vinales, con Bastianini quarto. A terra Bezzecchi quando era secondo, ritirato Bagnaia ...

MotoGP: Martin vince la Sprint in Francia, Bagnaia fuori per un problema tecnico - MotoGP: martin vince la Sprint in francia, Bagnaia fuori per un problema tecnico - Jorge martin con la Ducati Pramac si conferma re delle Sprint Race e vince la gara breve del GP di francia della classe MotoGP. Secondo posto per Marc Marquez con la Ducati del team Gresini: lo spagno ...