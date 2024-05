LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | forcing della UAE sulla salita di Prati di Tivo

Leggi tutta la notizia su oasport

16.20 Paret-Peintre, Bardet, Verre, Storer, Geschke e Steinhauser sono i sei fuggitivi superstiti. Per loro 22? di vantaggio sul gruppetto maglia rosa. 16.20 Non brillantissima la pedalata di Juan Pedro Lopez. 16.18 Verre sta per venire ripreso da Bardet e Storer. 11,5 km all'arrivo. 16.18 Sono rimasti circa 35 corridori nel gruppo maglia rosa. 16.17 Il gruppo maglia rosa è già frantumato. La UAE Emirates sta mettendo in atto una selezione naturale. 16.16 Verre prova ad allungare in solitaria. 16.16 Tiberi nelle prime posizioni in gruppo, poco dietro Pogacar. 16.16 Si staccano ora Marcellusi e Quintana. 16.15 Davanti sono rimasti in 8, c'è anche Verre. 16.15 13 km all'arrivo, ormai solo 21? di vantaggio per i fuggitivi superstiti. 16.14 ...