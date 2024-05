Peggio del ritorno del fascismo c' è solo l' Italia della Meloni Parola di Repubblica & Co

Meloni chiude la kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara. Con un intervento atteso per l’annuncio della sua candidatura a capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni Europee . Un discorso, quello della premier , ...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Oggi è il giorno della libertà di stampa ma nel nostro paese c'è poco da festeggiare. La Rai è completamente alla mercé del governo con ospiti censurati, direttori di giornale convocati in commissione Antimafia, ...

Elly Schlein sceglie una sede internazionale, la dichiarazione congiunta di Berlino con i leader del Pse, per riproporre l’ennesima cantilena contro il “pericoloso” governo Meloni . Stavolta utilizza, maldestramente, la classifica di Rfs sulla ...

Caivano, Don Patriciello: “Pronto ad abbracciare De Luca, ma le sue parole sono del tutto fuori luogo” - Caivano, Don Patriciello: “Pronto ad abbracciare De Luca, ma le sue parole sono del tutto fuori luogo” - Caivano, 11 Maggio – “Mi dispiace per Pippo Baudo e non ci posso fare niente per la frangetta. Sono stato preso alla sprovvista dalle parole di De Luca. Il problema politico tra destra e sinistra mi r ...

Campania, Don Patriciello. Premier Meloni: “De Luca deride un prete che combatte la camorra: segnale spaventoso” - Campania, Don Patriciello. Premier meloni: “De Luca deride un prete che combatte la camorra: segnale spaventoso” - Napoli, 11 Maggio – “‘Pippo Baudo dell’area nord di Napoli’. Così, deridendolo, il presidente della Regione Campania definisce Don Maurizio Patriciello, un prete, un uomo che cerca di combattere la ca ...

Meloni “Don Maurizio Patriciello deriso da De Luca, segnale spaventoso” - meloni “Don Maurizio Patriciello deriso da De Luca, segnale spaventoso” - 25 del 30/11/1992 - iscrizione al ROC: Roc n. 9363 Pubblicazione a stampa: ISSN 1594-1159 - Pubblicazione online: ISSN 2465-132X La testata fruisce dei contributi diretti editoria L. 198/2016 e d.lgs ...