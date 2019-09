La Sanità italiana diventerà digitale | “L’accesso alle cure rischia di diventare

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) L’analisi di Ernst & Young mostra come sia possibile salvare lasolo attraverso il: è adattandosinuove tecnologie che il sistema sanitario continuerà a far fronte all’invecchiamento della popolazione e all’aspettativa di vita. I risultati dell’accurata ricerca che la vede come suo pilastro è stato al centro della Summer School di Asiago, organizzato da Motore: all’orizzonte ci sono nuove strategie per contrastare le “rughe” di un sistema che ha bisogno di adattarsi ai tempi, per continuare a vivere. In soli 24 mesi, l’Italia è passata dal primo al secondo posto nella classifica mondiale degli Healthiest Countries stilata da Bloomberg, surclassata dalla Spagna. Dal terzo posto in poi, sono state collocate l’Islanda, il Giappone e la Svizzera Le nuove strategie, dunque, verteranno sui Piani sanitari ...

MOTORESANITA : TITOLO V: SELEZIONE CLASSE DIRIGENTE @GiorgioAlbe, Avvocato, @ALBEEASSOCIATI, Milano-Roma #SummerSchool2019 - Up t… - MOTORESANITA : Francesco Ripa di Meana, Presidente @Fiaso_it #SummerSchool2019 - Up to date sulla sanità italiana. Programmare il… - MassimoMario18 : @BeaLorenzin @matteosalvinimi Lei parla di deriva illiberale? Lei ? Si vergogni! I disastri che ha provocato alla… -