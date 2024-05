Odette Giuffrida - campionessa del mondo

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 23 maggio 2024) «Non dormo da tre giorni», mi dicequando la chiamo. Ha perso la cognizione del tempo da quando, la scorsa domenica 19 maggio, ad Abu Dhabi, ha vinto il Mondiale di Judo nella categoria fino a 52kg., che ha ereditato il nome dalla nonna paterna (e che ha rischiato di poter essere l’del Lago dei Cigni, visto gli inizi nella danza classica) ha vinto nel segno dell’altra nonna, Giovanna, a cui aveva promesso nel 2011 che sarebbe salita sul tetto del. L’oro nel judo mancava all’Italia da 33 anni, dal titolo conquistato da Alessandra Giungi nel 1991. L’atleta romana ha già vinto due medaglie olimpiche, un argento a Rio de Janeiro nel 2016 e un bronzo a Tokyo nel 2020, è diventatadela ventinove anni e prima di compierne trenta gareggerà, da favorita, ai prossimi Giochi Olimpici, quelli di Parigi. Dai 7 ai 12 anni, come ha spesso raccontato, non perdeva quasi mai, ma crescendo è diventata una lavoratrice che ha accettato l’infallibilità e che vede la vittoria come frutto di un percorso iniziato per divertirsi, seguendo le orme del fratello Salvatore.