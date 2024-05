Venditore abusivo di birre - maxi multa durante la festa Champions a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Sequestro eda oltre 5mila euro per vendita abusiva dii festeggiamenti per la qualificazione inleague delFc. All'interno di un furgone parcheggiato in piazza Roosevelt la polizia, la sera del 22 maggio, ha trovato ben 21 casse di birra da 33 cl di diverse marche, nonché un carrellino e una cassa in plastica utilizzati per il trasporto e la vendita delle stesse. Gli agenti hanno sequestrato tutta la merce e l'uomo, un cittadino italiano, è stato sanzionato per commercio su aree pubblichecon unapari ad euro 5.164. Il rinvenimento delle bevande è avvenutoi controlli straordinari effettuatii festeggiamenti delda parte del personale della Questura di- Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente alla Polizia Locale sezione Commerciale. .