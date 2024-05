Bruno Vespa è il simbolo di una Tv che ha rotto i ponti con chi dovrebbe guardarla domani

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giunto alla soglia degli 80 annidice in un'intervista di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. La sua pretesa di onnipresenza non ha mai accennato ad arrestarsi, ma è proprio il suo ruolo di colonna della Tv a renderlo esempio plastico di una cesura tra il mezzo di comunicazione e i telespettatori di. Ecco perché. .