Si arrampica sul balcone della Camera per piazzare la bandiera della Palestina - il blitz dell’ex deputato Apuzzo – Il video

(Di giovedì 23 maggio 2024) «Cessate il fuoco», «Ostaggi liberi subito!», e ancora: «Basta col massacro a Gaza!». Queste le parole urlate da Stefano, exdei Verdi, nel corso di unproallaha attirato l’attenzione dei presenti in piazza Montecitorio scavalcando il davanzale di una finestraSala Aldo Morodei Deputati, per poi iniziare a camminare lungo il cornicione fino a raggiungere ilSalaLupa. Lì, sopra l’ingresso dell’edificio, ha appeso due bandiereper «ricordare alle istituzioni e al governo italiano che c’è un massacro in corso a Gaza, sono morte 35mila persone la maggior parte donne e bambini, basta rifornire armi italiane a Israele». Ha dunque rifatto il percorso a ritroso per rientrare. Le bandiere esposte sono state rimosse poco dopo. Le motivazioniè originario di Napoli ma è stato a lungo assessore a Rozzano (Milano).