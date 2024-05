Nicola Zingaretti e il tumore trovato grazie a un controllo ai nei | Per fortuna l’ho tolto - la prevenzione è fondamentale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) «Voglio dire a tutti di fare l’esame dei nei prima che arrivi l’estate, iofatto l’anno scorso, casualmente quasi, e ho scoperto che uno era unmaligno, un melanoma, eper». A parlare è, ex segretario del Pd e candidato alle Europee dell’8 e 9 giugno. Ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione in onda su Rai Radio 1,ha rivelato di essere stato operato per unlo scorso anno. «Sono qui a parlarea quella scelta, la», ha aggiunto l’ex segretario del Pd, intervistato da Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti. Nel resto dell’intervista,ha parlato soprattutto dell’imminente appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno. «Se superiamo FdI e diveniamo il primo partito italiano mi tingo in diretta di voi una ciocca di capelli, quelli che mi sono rimasti almeno, di rosso», ha scherzato il candidato del Partito Democratico.