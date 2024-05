Il marito Jonathan arrestato nella notte

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - Dopo circa 4 ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Biella,Maldonado,di Soukaina El Basri, la giovane donna finita in rianimazione a Novara con una profonda ferita al petto, è statoè stato portato in carcere. L'uomo è accusato di tentato omicidio dalla Procura di Biella. .

Siu, all'anagrafe Soukaina El Basri: chi è l'influencer di Biella - Sui social è conosciuto con il nome di Jonny Jonathan. Il rapporto con il marito Secondo le prime testimonianze da qualche tempo Siu e il marito vivevano un periodo conflittuale. Le amiche lo ... tgcom24.mediaset

Fermo in carcere per il marito dell'influencer Siu, ricoverata in ospedale - Disposto il fermo con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato per Jonathan Maldonato, il marito di "Siu", l'influencer Soukaina El Basri. Attualmente l'uomo è in carcere, a Biella, in attesa della convalida. Durante l'ultimo sopralluogo nell'abitazione dei due ... rainews