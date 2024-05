Genoa-Bologna | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Fantacalcio, 38° giornata di Serie A campionato 2023/2024 - Genoa - Bologna, Atalanta - Torino e Frosinone - Udinese anche sui canali Sky. PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - PAGELLE - PRONOSTICI Giovedì 24 maggio 20.45 Cagliari - Fiorentina ... calciomagazine

Inter in bilico: ore decisive per il futuro. Bologna - Juve, la prima senza Allegri per il terzo posto, Roma sesta - Missione compiuta, seppur con tante difficoltà: il Genoa di ... Bologna " Juventus (ore 20.45, Dazn) A completare la 37esima giornata, ... Bologna " Juventus, le probabili formazioni Bologna (4 - 1 - 4 - ... firstonline.info