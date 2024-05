Michelangelo Vood e l’ansia del tempo che scorre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si intitola Non c’è piùil primo album di inediti di(Carosello Records). Anticipato dai brani Scemo, Due morsi e 2000 anni, l’intero progetto appare come un diario in cui il cantautore analizza e dà voce a un malessere generazionale dagli ingredienti disparati: amore, solitudine e soprattutto l’incertezza della rincorsa al, come esplicitato dal titolo e dalla title track. «È il primo disco e spero sia un inizio, ma è anche la chiusura di un cerchio e di un percorso che mi ha visto buttarmi nella musica nel 2019. – ci dice– Abbiamo organizzato una festa in casa per festeggiare l’uscita e mi ha emozionato molto, perché è la stessa cosa che facemmo nel gennaio 2019 quando uscì Ruggine, la mia prima canzone. È stato tutto giusto e tutto ha acquisito un senso più profondo. Non sono cambiato molto da allora. È cambiata la carta d’identità ed è aumentatasociale, ma l’onestà che cerco di portare in ciò che faccio è la stessa».