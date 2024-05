Euro 2024 - i trenta nomi di Spalletti | due sorprese e un escluso eccellente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gli azzurri campioni d'pa in carica si apprestano a difendere il titolo in Germania a partire dal raduno che inizierà venerdì 31 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il ct Lucianoha diramato la lista dei 30 pre-convocati tra cui spiccano il difensore Riccardo Calafiori, alla prima chiamata in azzurro e il ritorno di Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juve che ha da poco finito di scontare una squalifica per scommesse. Tra gli attaccanti non c'è Ciro Immobile. Il 4 e il 9 giugno sono in programma le ultime due amichevoli con Turchia e Bosnia, il 6 giugnodiramerà la lista finale per l'peo. LA LISTA. I convocati per il raduno: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham). Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).