Uomini e Donne - Puntata Di Oggi | La Scelta Di Daniele!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 23 maggio 2024)di: finisce il percorso di, che fa la sua. Commozione da parte di Ida e di tutti gli altri per questo momento! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione c’è statoPaudice. Il tronista infatti ha fatto la suadefinitiva abbandonando il programma con Gaia.di: le ultime esterne trae le corteggiatrici! Lasi apre conche entra in studio molto elegante. È il momento della sua. Anche Ida è presente. Dopo i saluti e le presentazioni, viene fatta entrare Marika per prima e viene mandato in onda il video sia dei momenti migliori con lei sia il video di quelli vissuti con Gaia. Maria De Filippi chiede ad entrambe le corteggiatrici cosa si provi ad entrare nello studio rispettivamente per prima e per seconda. Poi si scopre cheè andato in esterna con entrambe, ha scelto una villa per passare la giornata con entrambe le corteggiatrici e arrivare poi a prendere una decisione.