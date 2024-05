Nimona - recensione no spoiler del cartone Netflix candidato all’Oscar

(Di giovedì 23 maggio 2024) Se è vero cheè diventato luogo per un numero spropositato di progetti cinematografici e televisivi dimenticabili e spesso e volentieri “usa e getta”, a volte però serba nel suo scrigno alcune perle che andrebbero assolutamente rivalutate e recuperate. Una di questa è, film d’animazione in tecnica mista che ha debuttato sulla piattaforma di streaming il 30 giugno 2023 e che è libero adattamento del fumetto omonimo di ND Stevenson. Un piccolo gioiellino fantasy che ha spalancato le porte al racconto LGBTQ per adolescenti senza forzature, con grazia e grande efficacia narrativa., un queer fantasy memorabile: lasenzaMa di cosa parla il film d’animazione diretto da Nick Bruno e Troy Quane? In un regno medievale-futuristico, i suoi abitanti sono protetti dall’Institute for Elite Knights, formato da cavalieri discendenti dall’eroina Gloreth e dai suoi cavalieri; secondo una leggenda risalente a un millennio prima, Gloreth salvò il regno bandendo una mostruosa creatura e da allora l’Institute si prefigge il medesimo obiettivo.

GLAAD Media Awards 2024: Heartstopper vince per il secondo anno consecutivo - Il teen drama di Netflix Heartstopper e la serie post - apocalittica di HBO The Last of Us sono state premiate con il ... Più forte e orgogliosa Moon Girl e Devil Dinosaur Nimona The Ghost and Molly ... comingsoon

Cosa c'è di nuovo su Netflix a giugno 2023 - È questa la trama di A Beautiful Life , uno dei film di giugno 2023 su Netflix . In arrivo sulla ... 30 giugno : Nimona, Amnèsia, Compagni di scuola, Borotalco, La leggenda di Al, John e ... tecnologia.libero