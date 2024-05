Le Dimore storiche aperte il 26 maggio in Lombardia | ingresso gratuito con prenotazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sono 14 legratuitamente in(450 in tutta Italia) nella sola giornata di domenica 262024. Un’occasione da non perdere, dunque, quella promossa in occasione della Giornata Nazionale dell’AssociazioneItaliane (Adsi), in cui c’è libero accesso a castelli, ville, palazzi, conventi ch e si presentano come un ‘museo diffuso’. Per partecipare basta scegliere la propria meta preferita, o la più vicina, tra l’elenco di quellein questa Giornata e prenotare la visita gratuita. Qui sotto l’elenco dellein. Qui, invece, l’elenco completo di tutti i beni fruibili in Italia. Sia sabato 25 che domenica 26, il Movimento Turismo del Vino promuove anche l’iniziativa Cantine, sempre in tutta Italia. Per chi volesse abbinare i due eventi trova qui l’elenco completo delle cantine aderenti. La Giornata Nazionale Adsi, giunta quest’anno alla XIV edizione, è organizzata con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), col patrocinio di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Commissione Italiana per l’Unesco e Ministero della Cultura.