Sinner beccato a Parigi con Anna Kalinskaya - le voci sulla nuova relazione dell’azzurro | l’indizio della foto del telefono

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Jannike la tennistahanno cenato insieme a, alla vigilia del Roland Garros che il campione azzurro inizierà con la sfida contro l’americano Christopher Eubanks. Lefrequentazione tra, numero 25 del ranking mondiale, si fanno sempre più insistenti. Ultimo indizio che tra i due stia nascendo unalo ha rilanciato Dagospia, con tanto didei due «attagliati alla langosteria dello Cheval Blanc», lussuoso ristoranteno. Come mostrano lediffuse dal sito di Roberto D’Agostino, i due non hanno preso un tavolo, ma sono rimasti al bancone impegnati in una fitta conversazione nella speranza che non li vedesse nessuno. Impresa complicata con la popolarità diin grande ascesa e la presenza di diversi tifosi nella capitale francese. I due avrebbero passato la serata conche ha scelto di bere qualche bicchiere di vino.