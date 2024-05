Truffe agli anziani - spunta il ' copione' dei telefonisti | Non vorrei agitarla | AUDIO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un gruppo organizzato, con ruoli precisi, quello scoperto da una indagine dei carabinieri del Comando provinciale di Roma che ha portato a 17 misure cautelari per. La banda era gestita da una famiglia napoletana. Nel corso delle perquisizioni legate alla notifica dei provvedimenti, i carabinieri hanno rinvenuto anche un manuale di istruzione con una dettata descrizione di ciò che il "telefonista" doveva dire alle vittime per portare a buon fine le. Ma anche circa 40.000 euro in denaro contante, più di 150 schede telefoniche, 30 telefoni cellulari e un grosso quantitativo di gioielli e oggetti in oro. Dei 17 indagati, 7 sono in carcere e 10 ai domiciliari; 13 devono rispondere anche di associazione a delinquere per truffa ed estorsione ai danni die altri 4 di avere avuto un ruolo nell'esecuzione dei 'colpì. Nel corso delle indagini c'erano già stati 10 arresti, in flagranza di reato, perconsumate a Roma, con recupero e restituzione della refurtiva.