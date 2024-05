Europee - così FdI è riuscita a garantire il voto agli studenti fuori sede Balboni | Ne siamo fieri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) La volontà politica e la capacità di usare a pieno gli strumenti parlamentare. FdI le ha messe in campo entrambe per arrivare a consentire ildegligià alle, riuscendo a portare a casa un risultato atteso da 15 anni e che sarebbe fallito nuovamente senza l’esercizio deciso di entrambi i fattori. L’intuizione di FdI perilgià alle“Dopo tanti anni di immobilismo, FdI dà finalmente le matite. Mi rivolgo a loro ricordando che potranno votare nei luoghi in cui studiano grazie al governo Meloni”, ha detto la senatrice di FdI Domenica Spinelli, segretario della commissione Affari costituzionali, nel corso di una conferenza stampa sulaiche si è tenuta in Senato. “Su ogni provvedimento assistiamo a una narrazione che non corrisponde a verità. Io sono relatrice della legge delega arrivata a gennaio”, ha proseguito, spiegando che “tecnicamente non c’erano i tempi per consentire ilgià alle, ma grazie all’intuizione del senatorein commissione Affari costituzionali, di cui è presidente, e all’impegno del sottosegretario Ferro a risolvere le difficoltà tecniche,riusciti a inserire un emendamento nel primo dl utile, il dl Elezioni”.