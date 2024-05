Superbonus - via libera al decreto della discordia | lo spalma-crediti è legge

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’AulaCamera ha dato il viaal. I voti favorevoli sono stati 150, quelli contrari 109. Ora il provvedimento, che era già stato approvato dal Senato dopo uno scontro interno alla maggioranza, diventa. Sulsi era accesa la polemica tra il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sul cosiddetto, ovvero la misura che ha allungato le detrazioni a dieci anni. Contestata, in particolare, la retroattivitànorma, che vale per tutte le spese del 2024, anche quelle già effettuate. Tajani aveva accusato Giorgetti di aver deciso in solitaria, senza coinvolgere il governo. Le proteste di Forza Italia hanno fatto tremare la maggioranza in commissione al Senato, ma alla fine – anche grazie al voto di Italia Viva e all’uscita di un esponente delle Autonomie – il rischio è rientrato e la maggioranza ha approvato il