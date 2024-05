Carlo Acutis diventerà Santo - il Papa riconosce il suo miracolo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 23 maggio 2024), il ragazzo di 15 anni stroncato dalla leucemia fulminante nel 2006, considerato il “patrono di Internet” per la sua passione per l’informatica, diventa. Lo ha deciso ildopo l'udienza concessa al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, autorizzando il Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti ilattribuito all’intercessione del Beato, fedele laico; nato il 3 maggio 1991 a Londra e morto il 12 ottobre 2006 a Monza.