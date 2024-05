Stasera in tv la quarta puntata di Viola come il mare 2 fa scontrare - di nuov - Viola e Demir Per colpa di due delitti e una neonata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 23 maggio 2024) La vita privata dei due protagonisti inizia a essere ingombrante per le indagini. È questo quello che ci aspetta nellain tv della serie di Canale 5il2. L’appuntamento con Francesca Chillemi e Can Yaman è alle 21.20. Cosìin streaming su Infinity. La piattaforma streaming di Mediaset dove è possibile vedere anche tutti gli episodi precedenti. Stiamo per arrivare a giro di boa della seconda stagione della serie tv ambientata in Sicilia e che ha per protagonista una giornalista che aiuta il vicino di casa, ispettore di Polizia, a risolvere i casi. Mentre fra di loro…in tv ladi “il2” fa, dio,. Perdi duee… una(foto ufficio stampa Mediaset) La leggerezza di “il2” Proseguono, quindi, le schermaglie d’amore trae Dimir.