Malattie infettive - ciclo di incontri alla Federico II per nuovo approccio multidisciplinare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Entro il 2050, l’antibiotico resistenza potrebbe causare – secondo le stime – 10 milioni di morti all’anno e avere sulla collettività un costo di mille miliardi di dollari con un calo del Pil mondiale di circa 4 punti. L’uso eccessivo e inappropriato degli antibiotici è uno dei principali fattori che favoriscono lo sviluppo e la diffusione dei batteri resistenti, sia in ambito ospedaliero che territoriale. Per la salute pubblica si tratta di una delle maggiori sfide a livello globale, ma serve subito un diverso, che preveda un minore utilizzo degli antibiotici”. Lo ha affermato Ivan Gentile, professore ordinario didell’Università degli Studi di NapoliII e responsabile scientifico di “Infettivologia 2.0, verso la medicina di precisione in ambito infettivologico”,di settein programma fino al 12 dicembre presso il Centro di Servizio di Ateneo per le Scienze e le Tecnologie per la vita (Cestev) dell’Ateneo napoletano.