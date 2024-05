MotoGP GP Catalunya 2024 - Marquez | Sono veloc - manca un po’ di costanza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Rispetto agli altri piloti miun po’ diper poter lottare per il titolo.e, mi sento forte e competitivo e a Jerez e Le Mansstato vicino a loro. Ma questo è uno dei tracciati più complicati e con la nuova moto pare abbiano guadagnato qualcosa nelle curve lente, vedremo”. Lo ha detto Marcnel corso della conferenza stampa in vista del Gran Premio didella. “Ducati è la migliore e ha più potenziale su tutti i tracciati – ha aggiunto – per questo ho preso la decisione di andare nel team Gresini. Ma Aprilia e KTM si avvicinano, Vinales ed Espargaro hanno dimostrato che con quella moto si può vincere”. Lo spagnolo ha poi parlato del suo futuro: “La mia situazione è diversa rispetto all’anno scorso. Piano piano sto tornando a un buon livello, ma se si vuole combattere per il campionato è più facile con una moto ufficiale. So che Ducati sta cercando la soluzione migliore, io so cosa voglio e so di cosa ho bisogno per esseree.