Rai accelera verso il DVB-T2 | MUX pronto per il 28 agosto - primi test imminenti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Rai sta compiendo significativi passi avanti nell'implementazione del nuovo standard di trasmissione DVB-T2 . Secondo le ultime informazioni raccolte avrebbe deciso infatti di non aspettare e di anticipare le scadenze legislative per accendere il primo MUX in DVB-T2 per il 28. Anche se i dettagli sulla composizione del MUX non sono stati completamente definiti, si immagina che questo includerà le tre reti generaliste Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD (che dunque saranno in simulcast), con l'obiettivo di migliorare la ricezione nelle aree in cui la transizione al DVB-T2 è particolarmente necessaria a causa delle limitazioni dell'attuale gestione in DVB-T.La transizione al DVB-T2 non rappresenta solo un miglioramento tecnico per la qualità del servizio televisivo, ma ha anche implicazioni rilevanti per il mercato dei dispositivi di ricezione, come televisori e decoder. Le stime attuali suggeriscono che circa dieci milioni di televisori nelle case degli italiani non sono ancora adeguati al nuovo standard DVB-T2.