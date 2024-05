Redditometro? Improvvisazione - ma Leo è salvo Meloni molla Ursula e in Ue pensa a Draghi o Letta

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il caso del, annunciato dal vice-ministro dell'Economia di Fratelli d'Italia Maurizio Leo e poi ritirato in fretta e furia dalla premier Giorgiasu pressione fortissima di Matteo Salvini e Antonio Tajani, "è stata una figuraccia per l'intero governo e per la premier e dimostra che la luna di miele con gli elettori è terminata". Non ha dubbi il politologo Gianfranco Pasquino, intervistato... Segui su affaritaliani.it .