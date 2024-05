Non c’è Pace Senza Giustizia celebra i primi 30 anni festeggiando le conquiste e fissando gli obiettivi del futuro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il 20 maggio il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha inviato la richiesta ai giudici per icinque mandati di arresto, per crimini di guerra e contro l’umanità in merito alla situazione in Palestina: tre per i rappresentanti di Hamas, per atti commessi almeno dal 7 ottobre 2023, due per rappresentanti dello Stato di Israele per atti commessi almeno dall’8 ottobre 2023. “Confidiamo che l’Ufficio del Procuratore mantenga il proprio impegno nel proseguire le indagini indipendenti sui crimini sotto la sua giurisdizione commessi a partire dal primo deferimento avvenuto il 13 giugno 2014” ha dichiarato la presidente di Non c’è“È preoccupante che l’apparente inazione della Cpi possa aver contribuito alle dinamiche politiche di impunità, soffocando le voci a favore dellae della responsabilità sia nella società israeliana che in quella palestinese”.