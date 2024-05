Ultime Notizie Roma del 23-05-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

mediatori GTA V stanno sondando il terreno per rilanciare i negoziati tra Israele e hamas è l'obiettivo è raggiungere un accordo sugli ortaggi anche il gabinetto di guerra di italiano ha dato il via libera ai propri negoziatori per continuare con la prenoti critici il controllo del valico di rafah Intanto continua a far discutere il video choc delle cinque soldatesse delle forze di Tel Aviv Messi al muro con le mani legate volto insanguinato i rapiti da martedì 7 ottobre secondo il video è stato manipolato l'autenticità di ciò che contiene Non può essere confermata ride su una mosca nel centro di Gaza City felici palestinesi morti si erano rifugiati in cerca di riparo il conflitto in Ucraina quasi 11000 persone sono state costrette a lasciare le loro case nella regione di kharkiv Da quando le porte non si Hanno lanciato una nuova offensiva nella Plus nord orientale a riferire il governatore intanto secondo mi la Casa Bianca sta valutando se per capire il divieto imposto a chi è di usare armi americane per colpire il territorio Russo e mentre Financial Times si scrive che l'Unione Europea è pronta inasprire le sanzioni contro la Bielorussia Per colmare una lacuna che ha consentito a Mosca di importare auto di lusso altri bene occidentali vietati nel paese la Norvegia fa sapere che chiuderà le frontiere ai turisti russi a partire dal 29 maggio privandoli del ultimo.