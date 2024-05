Dietro l’attentato a Salt Bae l’ordine del boss Baris Boyun - l’intercettazione sugli spari nel ristorante di Nusret il kebabbaro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024)in uno dei ristoranti in Turchia della catena diGokce, meglio noto comeBae, ci sarebbe, l’uomo considerato undella mafia curda arrestato all’alba di ieri a Viterbo in una maxi inchiesta su traffico di droga, armi ed esseri umani coordinata dalla procura di Milano. Era il 21 marzo scorso quando alle 5 del mattino due uomini a bordo di una moto hanno sparato nel locale dello chef turco che vanta locali a New York e Dubai. Era stata annunciata anche un’apertura a Milano, dove avrebbe portato la sua carne a cifre stellari e le sue mosse scenografiche col sale. Ma di quel locale se ne sono perse le tracce.Intercettato dagli inquirenti italiani,parla di quelche avrebbe di fatto autorizzato. Come riporta Repubblica, ilturco dice al suo interlocutore: «Hai visto che è successo a?…il, il socio di Sarallar».